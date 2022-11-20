Характеристики товара
Описание
Стул Moris – подходящая модель для интерьеров общественных заведений, домов и квартир. Плавные обтекаемые формы, чистые цвета и безопасные материалы – основа для комфортного и современного дизайна. Основание стула, спинка и сиденье выполнены из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика. Максимальная нагрузка стула – 150 кг. Благодаря высоте сиденья в 46 см модель удобна для детей и взрослых.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70*51,5*93,5
Вес брутто: 20,2
Объем: 0,337
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина490 мм
- Глубина515 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес4.3 кг
- Материалпластик
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки515 мм
- Глубина упаковки935 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки20.20 кг