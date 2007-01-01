Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Moris черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки515 мм
- Глубина упаковки935 мм
- Вес упаковки20.2 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяДа