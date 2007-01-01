Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Moris пластик черный
26 оценок
7 59012
8 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Moris пластик черный - фото 1Стул Moris пластик черный - фото 2Стул Moris пластик черный - фото 3Стул Moris пластик черный - фото 4
Распродажа

Стул Moris пластик черный

Артикул: CH-016-888
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино
Фотография товара Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Нео пластик горчичный
Фотография товара Стул Нео пластик горчичный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Moris черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки515 мм
  • Глубина упаковки935 мм
  • Вес упаковки20.2 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый

47
  • прозрачный
  • серый
  • голубой
  • коричневый, прозрачный
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Митч, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч, бежевый

102
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89051
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

26
  • белый
  • черный
В наличии 21 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW зеленый

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Seven black, черный пластик, черный каркас с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seven black, черный пластик, черный каркас с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Seven black, черный пластик, черный каркас с подлокотниками

14
  • черный
  • белый
В наличии 75 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий

10
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ - БЛЭК), зеленый

13
Фотография товара Стул Плато, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, темно-зеленый

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Плато, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, бежевый

15
Фотография товара Стул Плато, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плато, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Плато, мятный

7

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Складной стол 1211НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1211НМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Складной стол 1211НМ

6
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза

38
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр синий

33
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый

6
  • черный
  • бежевый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Аллегра-ПП, белый

49
  • коричневый, белый
  • черный
  • белый
Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ фиолетовый

60
  • красный, белый
  • черный, прозрачный
  • белый, фиолетовый
  • коричневый, черный
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Mist, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49044
7 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Mist, серо-зеленый

26
  • желтый
  • зеленый, серый
  • голубой, серый
В наличии 119 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Bandi, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bandi, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bandi, табак

11
  • белый
  • Кресло пластиковое Bandi, мятный
  • ясень
  • светло-коричневый
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Дюн, темно-синий, с подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Дюн, темно-синий, с подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Дюн, темно-синий, с подушкой, ноги черные

11
Фотография товара Стул обеденный Гелис, черный, без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гелис, черный, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул обеденный Гелис, черный, без подушки

12
  • черный
  • темно-серый
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Изо, пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 89025
2 490 ₽Оптовая цена

Стул Изо, пластик, голубой

9
Фотография товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), красный

13
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), черный

10
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Стул Джин, желтый, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джин, желтый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Джин, желтый, черный муар

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Moris пластик черный
Стул Moris пластик черный
от 7 590
8 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Складной стол 1211НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол 1211НМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Складной стол 1211НМ

6
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Премиум стулья
Премиум стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Мягкие стулья с выбором основания
Мягкие стулья с выбором основания

Перейдите, чтобы узнать подробности