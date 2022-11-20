Товар в корзине. Перейти
Стул Neo пластик бежевый - фото 1Стул Neo пластик бежевый - фото 2Стул Neo пластик бежевый - фото 3Стул Neo пластик бежевый - фото 4

Стул Neo пластик бежевый

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Следующий Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой

Характеристики товара

Описание

Стильный стул Neo украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Плавные линии создают оригинальную форму стула, перетекая друг в друга, формируя единое целое. Эргономичная конструкция стула выполнена из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.

1 шт/1 кор
Размеры 1 коробки: 63*53*86
Вес коробки 3,5 кг


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 35 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 219 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
10

Стул Такер полубарный, черный деревянный

Стол пластиковый IceНастоящее фото товара Стол пластиковый Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Ice

Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Costa Bistrot, агава

В наличии 28 шт.
Ковер EVELYN 3400x2400Настоящее фото товара Ковер EVELYN 3400x2400, произведённого компанией ChiedoCover
от114 590
Оптовая цена
14

Ковер EVELYN 3400x2400

Ковер EVELYN 4000x3000Настоящее фото товара Ковер EVELYN 4000x3000, произведённого компанией ChiedoCover
от174 290
Оптовая цена
7

Ковер EVELYN 4000x3000

Ковер KRIS 1600 x 2300Настоящее фото товара Ковер KRIS 1600 x 2300, произведённого компанией ChiedoCover
от49 790
Оптовая цена
7

Ковер KRIS 1600 x 2300

Ковер KRIS 2900x2000Настоящее фото товара Ковер KRIS 2900x2000, произведённого компанией ChiedoCover
от79 690
Оптовая цена
5

Ковер KRIS 2900x2000

Ковер KRIS 3400x2400Настоящее фото товара Ковер KRIS 3400x2400, произведённого компанией ChiedoCover
от114 590
Оптовая цена
10

Ковер KRIS 3400x2400

Другие товары из разделауличная мебель
Стул Masters, оранжевыйНастоящее фото товара Стул Masters, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89036
5 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Masters, оранжевый

В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Стул Рикко желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Стул Рикко желтый

Стул Moris пластик черныйНастоящее фото товара Стул Moris пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Moris пластик черный

Кресло пластиковое Arthur, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Arthur, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Arthur, красный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 212 шт.