Характеристики товара
Описание
Стильный стул Neo украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Плавные линии создают оригинальную форму стула, перетекая друг в друга, формируя единое целое. Эргономичная конструкция стула выполнена из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.
1 шт/1 кор
Размеры 1 коробки: 63*53*86
Вес коробки 3,5 кг
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина460 мм
- Глубина510 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес3.5 кг
- Материалпластик
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай