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Стул Nomad белый, пластик

Артикул: CH-053-339
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья стопируются.

Возможно изготовление в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки870 мм
  • Объём упаковки0.35 м3

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