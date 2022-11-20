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Стул Moris пластик желтый

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Характеристики товара

Описание

Стул Moris – подходящая модель для интерьеров общественных заведений, домов и квартир. Плавные обтекаемые формы, чистые цвета и безопасные материалы – основа для комфортного и современного дизайна. Основание стула, спинка и сиденье выполнены из износостойкого, ударопрочного, термостойкого пластика. Максимальная нагрузка стула – 150 кг. Благодаря высоте сиденья в 46 см модель удобна для детей и взрослых.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70*51,5*93,5
Вес брутто: 20,2
Объем: 0,337

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки515 мм
  • Глубина упаковки935 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки20.20 кг

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