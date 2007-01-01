Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина535 мм
- Высота875 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5,13 кг
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасапластик, полипропилен
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки1160 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки8.1 кг
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет