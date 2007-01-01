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Настоящее фото товара Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый
26 оценок
52 990
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 1Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 2Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 3Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 4Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 5Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 6Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 7Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый - фото 8

Диван прямой Дрезден велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-049-475
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина2040 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван прямой с подлокотниками Дрезден велюр пыльно-розовый раскладной ножки венге металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина2040 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки390 мм
  • Вес40 кг
  • Максимальная нагрузка240 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1940 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки44 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Габариты упаковки для логистики1170
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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