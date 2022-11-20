Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина860 мм
- Высота1260 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Вес19.3 кг
- Объем0.208 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Кресло игровое CH-778N
Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC
Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа
Кресло компьютерное Forsage TMВ наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйВ наличии 28 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
Подсветка Finelli чернаяВ наличии 50 шт.
Кресло подвесное Palo белое
Кресло игровое TopChairs Diablo красноеВ наличии 25 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking черноеВ наличии 33 шт.
Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый
Стул Agnes серый/ черный каркасВ наличии 163 шт.
Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья
Кресло офисное Аляска, хром
Кресло офисное Аризона, пластик
Кресло Drift Full M, экокожа бежевая
Кресло EP-705, сетка чернаяВ наличии 222 шт.
Кресло EP-708 TM, сетка красная
Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл
Кресло офисное Topchairs ST-Basic зеленый TW-03 зеленый
Кресло офисное Ванатур
Кресло Паул, черный каркас, бежевая сеткаВ наличии 58 шт.
Кресло Колд, серый матовыйВ наличии 65 шт.