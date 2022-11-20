Товар в корзине. Перейти
Стул Kolum серое - фото 1Стул Kolum серое - фото 2Стул Kolum серое - фото 3Стул Kolum серое - фото 4Стул Kolum серое - фото 5Стул Kolum серое - фото 6Стул Kolum серое - фото 7Стул Kolum серое - фото 8Стул Kolum серое - фото 9Стул Kolum серое - фото 10

Стул Kolum серое

Артикул: CH-036-043
37 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерное кресло Lody 1 светло-зеленое / черное
Компьютерное кресло Lody 1 светло-зеленое / черное
Следующий Стул Sprint коричневое / черное
Компьютерное кресло Lody 1 светло-зеленое / черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота1260 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Вес19.3 кг
  • Объем0.208 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
42

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

Кресло игровое CH-778NНастоящее фото товара Кресло игровое CH-778N, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
50

Кресло игровое CH-778N

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
38

Кресло игровое VIKING 5 AERO BLACK EDITION искусственная кожа

Кресло компьютерное Forsage TMНастоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
30

Кресло компьютерное Forsage TM

В наличии 1 шт.
Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
37

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
33

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
49

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
43

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

В наличии 28 шт.
Кресло игровое VIKING 3 AERO REDНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
41

Кресло игровое VIKING 3 AERO RED

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подсветка Finelli черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
36

Подсветка Finelli черная

В наличии 50 шт.
Кресло подвесное Palo белоеНастоящее фото товара Кресло подвесное Palo белое, произведённого компанией ChiedoCover
153 690
Оптовая цена
44

Кресло подвесное Palo белое

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Diablo красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo красное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99040
22 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло игровое TopChairs Diablo красное

В наличии 25 шт.
Распродажа
Кресло руководителя TopChairs Viking черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking черное, произведённого компанией ChiedoCover
от42 9909
46 990 ₽Оптовая цена
42

Кресло руководителя TopChairs Viking черное

В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
30

Стильный обеденный раскладной стол МДФ крашеный + 5мм 3D стекло на столешнице. Белый

Стул Agnes серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Agnes серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 100
Оптовая цена
62

Стул Agnes серый/ черный каркас

В наличии 163 шт.
Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозьяНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
30

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Кресло офисное Аляска, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Аляска, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена
40

Кресло офисное Аляска, хром

Кресло офисное Аризона, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Аризона, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
36

Кресло офисное Аризона, пластик

Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
40

Кресло Drift Full M, экокожа бежевая

Настоящее фото товара Кресло EP-705, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
50

Кресло EP-705, сетка черная

В наличии 222 шт.
Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, сетка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
31

Кресло EP-708 TM, сетка красная

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл Настоящее фото товара Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл , произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
37

Кресло офисное / Валенсия / мокка экокожа / хромированный металл

Распродажа
Кресло офисное Topchairs ST-Basic зеленый TW-03 зеленыйНастоящее фото товара Кресло офисное Topchairs ST-Basic зеленый TW-03 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19014
5 990 ₽
45

Кресло офисное Topchairs ST-Basic зеленый TW-03 зеленый

Кресло офисное ВанатурНастоящее фото товара Кресло офисное Ванатур, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Кресло офисное Ванатур

Кресло Паул, черный каркас, бежевая сеткаНастоящее фото товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка

В наличии 58 шт.
Кресло Колд, серый матовыйНастоящее фото товара Кресло Колд, серый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
6

Кресло Колд, серый матовый

В наличии 65 шт.

Товар в корзине

Стул Kolum серое
Стул Kolum серое
от 20 290
24 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подсветка Finelli черная, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
36

Подсветка Finelli черная

В наличии 50 шт.
Кресло подвесное Palo белоеНастоящее фото товара Кресло подвесное Palo белое, произведённого компанией ChiedoCover
153 690
Оптовая цена
44

Кресло подвесное Palo белое

Распродажа
Кресло игровое TopChairs Diablo красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Diablo красное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99040
22 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло игровое TopChairs Diablo красное

В наличии 25 шт.
Распродажа
Кресло руководителя TopChairs Viking черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Viking черное, произведённого компанией ChiedoCover
от42 9909
46 990 ₽Оптовая цена
42

Кресло руководителя TopChairs Viking черное

В наличии 33 шт.