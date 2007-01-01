Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес10.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Количество мест1
- Материал ножекпластик
- Цветсиреневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки10.35 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет