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Настоящее фото товара Стул Тибо сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тибо сиреневый
40 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Тибо сиреневый

Артикул: CH-036-094
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота сиденья максимальная: 54 см Диаметр крестовины: 66 см Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 60; Высота - 81; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 36; Высота максимальная - 90;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес10.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Количество мест1
  • Материал ножекпластик
  • Цветсиреневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки10.35 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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