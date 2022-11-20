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Стул Тибо сиреневый

Артикул: CH-036-094
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.85 кг
  • Объем0.174 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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