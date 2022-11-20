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          Фотография Кресло игровое CH-772N от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло игровое CH-772N

          4.8
          Оптовая цена
          от 17 990 ₽
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          Кресло игровое CH-772N

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          17990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина460 мм
          • Высота до сиденья470/570 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина540 мм
          • Вес19.9 кг
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1250 мм

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