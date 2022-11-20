+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Еще 1

          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа

          4.7
          Оптовая цена
          от 8 990 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Кресло игровое VIKING-9/BLACK искусственная кожа

          4.7
          8990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Кресло компьютерное Lotus S4 ткань
          Кресло компьютерное Lotus S4 ткань
          Следующий Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый
          Кресло компьютерное Lotus S1 экокожа белый

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Глубина470 мм
          • Высота до сиденья510/610 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина530 мм
          • Вес15.6 кг
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1155 мм

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Изо Т плюс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          40 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
          Настоящее фото товара Подставка для ног Рино, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Подставка для ног Рино
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 3 AERO RED, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло игровое VIKING 3 AERO RED
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло игровое VIKING 2 AERO искусственная кожа
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

          Другие товары из раздела компьютерные кресла оптом

          Настоящее фото товара Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          16 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло игровое 771N/GREY-BL две подушки, экокожа
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-770/BLACK черный искусственная кожа/сетка, произведённого компанией ChiedoCover
          19 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло игровое CH-770/BLACK черный искусственная кожа/сетка
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-772N, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло игровое CH-772N
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-773N, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло игровое CH-773N
          Настоящее фото товара Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
          20 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло игровое CH-W770/BLACK, белый пластик
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-1N, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло игровое VIKING-1N
          Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A4
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло компьютерное Drive
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло компьютерное Lotus S10 экокожа красный
          Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный