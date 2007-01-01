Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Frost, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Frost, хром
15 оценок
12 190
Кресло Frost, хром - фото 1Кресло Frost, хром - фото 2Кресло Frost, хром - фото 3Кресло Frost, хром - фото 4Кресло Frost, хром - фото 5

Кресло Frost, хром

Артикул: CH-069-828
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником подходит как сотрудникам, так и руководителям. Оно оснащено широкими двусторонними подлокотниками и механизмом качания Топ-Ган. Эта модель прекрасно дополнит интерьер открытого офиса или домашнего кабинета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1145/1245 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материалхромированный металл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

