Характеристики товара
Описание
Стильное кресло повышенного комфорта с высокой эргономичной спинкой и мягким подголовником подходит как сотрудникам, так и руководителям. Оно оснащено широкими двусторонними подлокотниками и механизмом качания Топ-Ган. Эта модель прекрасно дополнит интерьер открытого офиса или домашнего кабинета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина810 мм
- Высота1145/1245 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалхромированный металл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет