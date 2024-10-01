Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный - фото 6

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный

Артикул: CH-067-742
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка. Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Подголовник регулируемый.
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья с регулировкой глубины сиденья. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота630 мм
  • Вес18,2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалсетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Верса / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Верса / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Кресло офисное / Верса / (black) сталь + хром / черная экокожа

40
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий

33
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Мурриерта, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мурриерта, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890
Оптовая цена

Кресло Мурриерта, черное

45
Фотография товара Кресло Хайфон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хайфон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Кресло Хайфон, черный

47
Фотография товара Стул Prime черное / синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prime черное / синее, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Стул Prime черное / синее

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Бор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бор, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло офисное Бор

10
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49045
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

9
В наличии 721 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена

Кресло Puma Ткань Черный

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3225-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3225-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3225-1/Black

11
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave ws-2 hulk dark grey, искусственная замша, коричневый

7

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло игровое VIKING-11, красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING-11, красное

46
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло игровое VIKING-1N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-1N, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING-1N

38
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, серо-голубой

31
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Компьютерное кресло Trizor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Trizor, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor

5
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Aragon белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Aragon белое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена

Компьютерное кресло Aragon белое

42
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Anis черное / красное / белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Anis черное / красное / белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 59052
22 010 ₽Оптовая цена

Стул Anis черное / красное / белое

46
Фотография товара Стул Kano 1 light blue, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 light blue, black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 light blue, black

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Kano 1 red, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 red, black, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 red, black

40
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Rodas pink white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rodas pink white, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Стул Rodas pink white

30
В наличии 2 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло Miller YX-300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Miller YX-300, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Miller YX-300

6
New
Фотография товара Кресло Kolin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kolin, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Kolin

11
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave ws-4 cronus white, экокожа, белый

6
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от79 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-2 upload grey / grey

7

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный
Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный
от 48 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло игровое VIKING-11, красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING-11, красное

46
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло игровое VIKING-1N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-1N, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING-1N

38