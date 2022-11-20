Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина720 мм
- Высота1200 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес19 кг
- Объем0.177 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Атлант черный
Стул Атлант шоколад
Стул Атлант синий
Стул Атлант белый
Стул Атлант бордо
Стул Атлант крафт
Стул Стаффорд серый
Стул Стаффорд черный
Стул Стаффорд бежевый
Стул Стаффорд бордо
Кресло игровое "Driver", искусственная синяя кожа + бирюзовая сетка
Кресло Boss T, ткань сераяВ наличии 34 шт.
Кресло Valencia M, экокожа чернаяВ наличии 1 шт.
Офисное кресло CC62, шоколад
Офисное кресло EP-696, сетка серый
Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожаВ наличии 47 шт.
Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожаВ наличии 1 шт.
Кресло Локоджо, белое
Кресло Трой, темно-бордовое
Кресло офисное Акер