Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый - фото 1Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый - фото 2Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый - фото 3Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый - фото 4

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий
Следующий Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий

Характеристики товара

Описание

Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.
Его крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки10.90 кг

Похожие товары

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черныйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красныйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
13

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серыйНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
5

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый

В наличии 96 шт.
Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с краснымНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным, произведённого компанией ChiedoCover
10 49042
17 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло игровое TopChairs Racer Lighti черное с красным

В наличии 4 шт.
Стул офисный Тейлор экокожа черныйНастоящее фото товара Стул офисный Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 39052
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул офисный Тейлор экокожа черный

В наличии 100 шт.
Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11

В наличии 41 шт.
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11

Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Кресло Бюрократ CH-695N/OR/TW-11 спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11

В наличии 17 шт.
Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хромНастоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
8

Кресло Бюрократ CH-695SL спинка сетка синий TW-05 сиденье черный TW-11 крестовина хром

В наличии 12 шт.
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хромНастоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
14

Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черныйНастоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный

В наличии 11 шт.
Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черныйНастоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный

В наличии 10 шт.
Кресло игровое TopChairs Racer Premium синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99054
29 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Racer Premium синее

В наличии 5 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 02 , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
12

Чехол для стола 02

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
6

Чехол для стола 05

Настоящее фото товара Чехол для стола 14, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
7

Чехол для стола 14

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39013
1 590 ₽
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
5

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
10

Чехол для стола 03, темно-синий

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный