Характеристики товара
Описание
Практичное кресло станет идеальным решением для строгих интерьеров. А если выбрать тканевую обивку, то получится уютный вариант для дома. Кресло имеет увеличенные подушки на спинке и сиденье, а также подголовник. Широкие пластиковые подлокотники обеспечат комфортную посадку в кресле. Максимальная нагрузка 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота1140/1230 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки666 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет