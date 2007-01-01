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Стул Кросс, береза/ груша

Артикул: CH-020-971
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Классический французский стул из массива березы с сиденьем из натурального ротанга. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается прочностью. Она прослужит Вам долгие годы, не требуя специального ухода. Стул изготовлен из 100% натуральных материалов и украсит интерьер с любым стилевым решением.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки4 кг

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