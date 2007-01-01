Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Азия 25мм
106 оценок
1 85032
2 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Азия 25мм - фото 1Стул Азия 25мм - фото 2Стул Азия 25мм - фото 3Стул Азия 25мм - фото 4Стул Азия 25мм - фото 5Стул Азия 25мм - фото 6Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Азия 25мм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Азия 25мм производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Азия 25мм

Артикул: CH-000-268
106 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Фотография товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - красный кожзам
Фотография товара Стул Хит 25мм - красный кожзам от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес5.7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Азия 25мм - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Азия 25мм - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Азия 25мм - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Азия 25мм - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Азия 25мм - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Азия 25мм - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Азия 25мм - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Азия 25мм - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Азия 25мм - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Азия 25мм - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Азия 25мм - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Азия 25мм - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Азия 25мм - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Азия 25мм - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Азия 25мм - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Азия 25мм - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Азия 25мм - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Азия 25мм - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Азия 25мм - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Азия 25мм - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69013
5 390 ₽

Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59038
2 545 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

5
  • синий
  • серый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, экокожа Гэлакси Рэд, каркас белый Рал 9003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, экокожа Гэлакси Рэд, каркас белый Рал 9003, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20, экокожа Гэлакси Рэд, каркас белый Рал 9003

15
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард Орион серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Орион серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350

Стул Хит 20, жаккард Орион серый, каркас черный

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, андрис бежевый

14
  • черный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Элеганс, массив бука, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элеганс, массив бука, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Элеганс, массив бука, андрис

6
  • красный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул складной Стрим, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул складной Стрим, черный, экокожа

7
В наличии 153 шт.
Фотография товара Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Меган СН, велюр, тёмно-серый

12
В наличии 20 шт.В пути 48 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

39
  • бирюзовый
  • красный, синий
  • синий
Настоящее фото товара Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, желтый

34
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, белый

7
  • белый
  • черный
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 79081
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 15 шт.
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Фотография товара Чехол на стул 02, стрейч темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02, стрейч темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02, стрейч темно-синий

39
МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8"

40
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный

Другие товары из раздела банкетные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20мм

93
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 08031
2 980 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
  • коричневый
  • серый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, белая экокожа/ серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, белая экокожа/ серебро

46
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 70035
2 580 ₽

Стул Азия 20, рогожка Эспо 15, каркас черный муар

9
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Сентор, венге, канцлер КВАРЦ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, венге, канцлер КВАРЦ, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, венге, канцлер КВАРЦ

8
  • бежевый, серый
  • коричневый, серый
  • белый, светло-коричневый
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Тедди 304, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Тедди 304, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64030
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Тедди 304, каркас шампань

5
Фотография товара Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый

8
  • коричневый, темно-коричневый
  • желтый, коричневый, золотой
Фотография товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Лира, массив бука, андрис бежевый

12
  • желтый, коричневый, золотой
  • бежевый, белый, золотой
  • белый, черный, золотой
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, мерц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, мерц, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, мерц

15

Товар в корзине

Стул Азия 25мм
Стул Азия 25мм
от 1 850
2 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

39
  • бирюзовый
  • красный, синий
  • синий
Настоящее фото товара Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
  • белый
  • черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности