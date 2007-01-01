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Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Боди 25мм - орех, велюр
98 оценок
2 08031
2 980 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Боди 25мм - орех, велюр - фото 1Стул Боди 25мм - орех, велюр - фото 2Стул Боди 25мм - орех, велюр - фото 3Стул Боди 25мм - орех, велюр - фото 4Стул Боди 25мм - орех, велюр - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Боди 25мм - орех, велюр производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Боди 25мм - орех, велюр

Артикул: CH-000-681
98 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: велюр

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес6.7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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