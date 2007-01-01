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Настоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
140 оценок
3 29022
4 190 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Артикул: CH-003-176
140 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: кожзам

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес5.7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Модификации стулакаретная стяжка
  • Цветголубой
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасабронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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Индивидуальный заказ

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