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Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
143 оценки
2 550
Товар в корзине. Перейти
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 1Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 2Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 3Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 4Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 5Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Артикул: CH-001-593
143 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 25 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес6.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасакоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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