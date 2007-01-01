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Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро

Артикул: CH-069-338
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасасеребряный

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Популярные варианты обивки

Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете CreamCream
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете ecruecru
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете 22
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете 0909
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете 018018
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса

Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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