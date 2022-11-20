Характеристики товара
Описание
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветчерный
Материал: дерево
Вес: 4,5 кг
Высота: 90 см
Ширина: 36 см
Глубина: 38 см
Нагрузка: до 150 кг
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Чехол 24, журавинка
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол Eames DSW, прямоугольный
Бра (Настенный) Citilux Бонна
Спот Citilux Декарт