Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

4.7
1 650 ₽1 850 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Олимпия
Стул Олимпия
Следующий Стул Fold, металлокаркас белый
Стул Fold, металлокаркас белый

Характеристики товара

Описание

Вес: 5,8 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: жаккард

Производство - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации
Скачать паспорт изделия

Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Вес5,8 кг

Варианты каркаса

Шагрень чернаяШагрень черная
Муар черныйМуар черный
Муар серыйМуар серый
Муар белыйМуар белый
Хром Люкс (гальваника)Хром Люкс (гальваника)
Зеркальная эмальЗеркальная эмаль
Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
TurquoiseTurquoise
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
018018
ecruecru
terraterra
22
Смотреть полный каталог обивок

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый — выполненные заказы

Стул Хит 20мм, бирюзовая экокожа, белый каркасСтул Хит 20мм, бирюзовая экокожа, белый каркасСтул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасСтул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркас
Все заказы

С этим товаром покупают

Стул уличный из реек сосны, светлыйНастоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
2 4406
2 590 ₽Оптовая цена
6

Стул уличный из реек сосны, светлый

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 360
Оптовая цена
5

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Складной двухъярусный банкетный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
14

Складной двухъярусный банкетный стол

Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена
14

Софа Анника

Диван Оскар с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван Оскар с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
7

Диван Оскар с каретной стяжкой

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
15

Диван пластиковый Coccolona, тортора

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
10

Диван пластиковый Coccolona, антрацит

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mara Standard, произведённого компанией ChiedoCover
от203 590
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Mara Standard

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе оптом

Стул Joker бежевый, складнойНастоящее фото товара Стул Joker бежевый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
14

Стул Joker бежевый, складной

В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
9

Стул ученический Ламифорка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе

Настоящее фото товара Стул ученический Асташка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Стул ученический Асташка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Сош, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
6

Стул ученический Сош, регулируемый

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Настоящее фото товара Стул барный на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Стул барный на металлокаркасе

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 6909
1 850 ₽Оптовая цена
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Стул Вертекс 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
1 59021
2 000 ₽Оптовая цена
11

Стул Вертекс 20мм Лайт