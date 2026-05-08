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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
59 оценок
2 6809
2 915 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 1Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 2Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 3Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 4Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 5Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 6Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый - фото 7Видеообзор алюминиевого стула Хит 25мм с подлокотниками- ChiedoCover - видео 8
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый производства ChiedoCover
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Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Артикул: CH-024-873
59 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветфиолетовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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