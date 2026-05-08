от4 890₽
Оптовая цена
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
МИНПРОМТОРГ
от1 590₽38
2 545 ₽
Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
от1 690₽
Хит 20, жаккард корона синяя, каркас шампань
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
от1 600₽33
2 385 ₽
Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото
В наличии 2 шт.
17 190₽
Стул Adriano 2 вишня патина
В наличии 26 шт.
9 290₽
Стул К4, дуб коньяк, канди
14 390₽
Стул Сентор, дуб нордик, альба 092
16 590₽
Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5
5 690₽
Стул Виндзор, массив березы, мерц
7 890₽
Стул Леони, синий, черный
В наличии 10 шт.