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Настоящее фото товара Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона
98 оценок
3 93014
4 530 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 1Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 2Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 3Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 4Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 5Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона - фото 6
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Реальное изображение товара 1 Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона производства ChiedoCover
Хит

Барный стул Хит 20мм, золото, красная корона

Артикул: CH-017-924
98 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья720 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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