Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение комфорта и уюта. Изделие будем прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
1 короб / 4шт
Габариты: 123*66*57
Вес брутто: 28,500
Объем: 0,460
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветголубой