Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение комфорта и уюта. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки1230 мм
- Объём упаковки0.46 м3
- Вес упаковки28.50 кг