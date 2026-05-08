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Настоящее фото товара Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак
43 оценки
6 79018
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 1Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 2Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 3Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 4Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 5Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 6Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 7Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Топас, сиреневый велюр Паддингтон 12, лак

Артикул: CH-030-354
43 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка - велюр "Паддингтон 12"
  • Ножки - лакированное дерево

Габариты упаковки :

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-20 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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