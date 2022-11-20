Характеристики товара
Описание
- Обивка - велюр "Paddington 12"
- Ножки - лакированное дерево
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Вес5 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Сундук Лотос 1/1
Стойка Бремен 110
Стол круглый Hydra D100
Стул Chilli Square, террариумный мох/ белый каркас
Диван 2-х местный клубный Weave
Стул Каро дуб, тон натуральный
Стул Duke, серый велюр/ черный каркас