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Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 1Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 2Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 3Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 4Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 5Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак - фото 6

Стул Topas, сиреневый велюр Paddington 12, лак

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Характеристики товара

Описание

  • Обивка - велюр "Paddington 12"
  • Ножки - лакированное дерево
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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг

Выполненные заказы

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