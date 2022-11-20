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Стул Матео велюр терракотовый

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Стул Матео велюр пыльно-розовый, ножки дерево

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.

В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным.

Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение комфорта и уюта. Изделие будем прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

1 короб / 4шт

Габариты: 123*66*57

Вес брутто: 28,500

Объем: 0,460

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветоранжевый

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