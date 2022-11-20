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Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 1Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 2Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 3Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 4Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 5Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 6Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой - фото 7

Стул Новел велюр св-серый с темно-серой спинкой

Артикул: CH-049-528
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с двухцветной обивкой и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.

Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Подлокотники, высотой 20 см, обеспечат максимальный комфорт. Прочные металлические ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*56*56
Вес брутто: 7,400
Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Глубина640 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки7.40 кг

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