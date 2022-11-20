Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с двухцветной обивкой и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.
Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Подлокотники, высотой 20 см, обеспечат максимальный комфорт. Прочные металлические ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*56*56
Вес брутто: 7,400
Объем: 0,190
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Глубина640 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки7.40 кг