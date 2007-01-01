Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Париж Ткань Темно-Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Париж Ткань Темно-Серый
54 оценки
39 02012
44 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Париж Ткань Темно-Серый - фото 1Париж Ткань Темно-Серый - фото 2Париж Ткань Темно-Серый - фото 3Париж Ткань Темно-Серый - фото 4Париж Ткань Темно-Серый - фото 5
Распродажа

Париж Ткань Темно-Серый

Артикул: CH-022-062
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес19.2 кг
  • Допустимая нагрузка150
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории President Экокожа Черный
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Париж Экокожа Черный
Фотография товара Париж Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из ткани

Подголовник - да

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - ткань

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - серый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 21.3 кг
Объем: 0,175м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес19.2 кг
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки21.30 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, серый велюр

53
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Биг бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Биг бежевый

45
Фотография товара Стул Менеджер бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Менеджер бежевый

43
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

57
В наличии 43 шт.
Фотография товара Cтул Брю, мятный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, мятный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, мятный велюр

12
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий

15
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на прутке со столиком), обивка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на прутке со столиком), обивка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 59022
27 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на прутке со столиком), обивка, черный

11
  • бежевый
  • черный, хромированный
  • серый
  • желтый
Фотография товара Стул Горг с подлокотниками, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг с подлокотниками, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Горг с подлокотниками, голубой

14
Хит
Фотография товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, бежевый

35
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

50
Фотография товара Каркас стула Габриэль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Габриэль, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Каркас стула Габриэль

12
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Тэйбл, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Тэйбл

5
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Бант 03, атлас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бант 03, атлас, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Бант 03, атлас

45
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20мм с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63025
3 480 ₽

Стул Азия 20мм с подлокотниками

59
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап, произведённого компанией ChiedoCover
от2 540

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап

46
Фотография товара Стул Сицилия с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Стул Сицилия с подушкой

54
  • бежевый
  • коричневый
  • темно-серый
Фотография товара Стул Мирэлла Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Грэйс

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

54
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, бежевый

54
  • бежевый
  • белый
  • черный
Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Beige

40
Фотография товара Стул Стаффорд зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Стаффорд зеленый

46
Фотография товара Стул Чиф черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф черный

45

Товар в корзине

Париж Ткань Темно-Серый
Париж Ткань Темно-Серый
39 020
44 000 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, бежевый

35
Настоящее фото товара Каркас спинки Петек 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Петек 1000

35
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности