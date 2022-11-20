Фотография Стул Мирэлла Грэйс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Мирэлла Грэйс

5
Оптовая цена
от 6 690 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Мирэлла Грэйс
Стул Мирэлла Грэйс
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Стул Мирэлла Грэйс

5
6690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Высота930 мм

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