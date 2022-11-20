Сиденье стула Eames M выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames M обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 5 цветов на выбор. Ножки оснащены резиновыми подпятниками. Поставляются в разобранном виде.
Упаковка 4 шт
Вес брутто: 19,5 кг
Габариты упаковки 600х700х700 мм
Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
СТУЛ EAMES M ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый