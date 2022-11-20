Товар в корзине. Перейти

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Черный патина золото
Следующий Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото

Характеристики товара

Описание

Cтул Tolix черного глянцевого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание черного глянцевого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева цвета венге. Модель «Tolix» подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт.

1 коробка / 5шт.

Габариты: 60*54*132

Вес брутто: 29,5 кг

Объем: 0,42768

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Вес упаковки29.50 кг

Похожие товары

Стул Tolix Wood Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Wood Красный глянцевый

В наличии 97 шт.
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 41 шт.
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 79023
19 170 ₽
8

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05

Полукресло МартинНастоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
14

Полукресло Мартин

Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Барный стул ТолоНастоящее фото товара Барный стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
15

Барный стул Толо

Настоящее фото товара Барный стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
7

Барный стул Уни

Стул полубарный TEXAS экокожа серыйНастоящее фото товара Стул полубарный TEXAS экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул полубарный TEXAS экокожа серый

Другие товары из раздела

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзамНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
9

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

Стул Такер полубарный, венге, подушка синий велюрНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, венге, подушка синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
14

Стул Такер полубарный, венге, подушка синий велюр

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Стул Кеми коричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1262ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
12

Подстолье хромированное 1262ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Сервировочная доска 11 Настоящее фото товара Сервировочная доска 11 , произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
15

Сервировочная доска 11

Настоящее фото товара Слэб Маштага, произведённого компанией ChiedoCover
от75 790
6

Слэб Маштага

Настоящее фото товара Подвесной светильник Martina, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Martina

В наличии 14 шт.
Парикмахерское кресло ГаконаНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Гакона, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Гакона

Парикмахерское кресло PrestigeНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Prestige, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Prestige