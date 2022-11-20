Товар в корзине. Перейти
Стул Oliver Square велюр светло-серый - фото 1Стул Oliver Square велюр светло-серый - фото 2Стул Oliver Square велюр светло-серый - фото 3Стул Oliver Square велюр светло-серый - фото 4Стул Oliver Square велюр светло-серый - фото 5

Стул Oliver Square велюр светло-серый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Следующий Стул Oliver Square велюр темно-серый
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья535 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.90 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
15

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 07, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 07

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Настоящее фото товара Чехол 44 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от790
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от990
7

Чехол 02 бархат

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
70Хит

Чехол 02, серый

Чехол 46, красныйНастоящее фото товара Чехол 46, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от450
14

Чехол 46, красный

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Oliver Square велюр черныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Oliver Square велюр черный

В наличии 4 шт.
Стул Алексис велюр винныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр винный

В наличии 19 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.