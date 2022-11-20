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Стул полубарный Milan, латте

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Стул полубарный Neo, латте

Характеристики товара

Описание

Роскошь в классическом понимании и современный дизайн нашли своё отражение в стиле полубарных стульев Milan латте. Оригинальная конструкция ножек, красивая линия вертикальной простёжки спинки, высота в 65 см — этот стул так и хочет стать объектом вспышек папарацци и попасть на страницы модного глянца. Однако внешний лоск не затмевает удобства: мягкая спинка и сидение, обитые рогожкой, устойчивые ножки

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Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина550 мм
  • Глубина535 мм

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