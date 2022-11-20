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Стул Eames DSW DEEP, черные ножки - фото 1Видеообзор стула Eames от ChiedoCover - видео 2

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

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Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
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Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасаметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, черный

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