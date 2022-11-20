Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина650 мм
- Глубина550 мм
- Вес3.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Кружка 340 мл Royal White 6, 48
Кружка 355 мл Royal White 6, 48
Кружка 355 мл с фильтром и крышкой Royal White 4, 32
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Кувшин - ваза 540 мл Royal White
Стол обеденный Глазго большой
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый