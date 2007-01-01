Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул черное кружево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул черное кружево
49 оценок
2 390
Товар в корзине. Перейти
Стул черное кружево - фото 1

Стул черное кружево

Артикул: CH-014-706
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота790 мм
  • Вес3.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Элис, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Элис, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота790 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Венский с пластиковым сидением от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Венский с пластиковым сидением

143
  • черный
  • серебряный
Распродажа
Фотография товара Стул Бертоя полубарный черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бертоя полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19063
18 990 ₽Оптовая цена

Стул Бертоя полубарный черный

26
В наличии 2 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул Vero от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Vero

36
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bo, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bo, белый

33
  • белый
  • черный
  • прозрачный
Фотография товара Стул полубарный Баксан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул полубарный Баксан, белый

83
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Плая, зеленый, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, зеленый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Плая, зеленый, черный муар

45
  • бежевый
  • зеленый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер старинный орех с белой патиной с подушкой рогожка Ametist bravo white

45
Фотография товара Стул Лофт-9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-9 , произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул Лофт-9

67
Распродажа
Фотография товара Стул Инэйв лайт, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инэйв лайт, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59047
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Инэйв лайт, капучино

5
  • светло-коричневый
  • серый
  • белый
  • черный
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул складной Mason серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Mason серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул складной Mason серый

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Тино, 120, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 120, мокко , произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 120, мокко

48
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар

8
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, мрамор белый, чрный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, мрамор белый, чрный муар

11
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 100х100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09044
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 100х100, черный

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол садовый Гринви 140, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви 140, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви 140, серый

35
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, дуб вотан, черный муар

15
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, дуб вотан, черный муар

10
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, даркстоун, черный муар

5
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, серый каспий, черный муар

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, мрамор белый, белый муар

5
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый

Другие товары из раздела стулья для фудкорта

Фотография товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

145
Настоящее фото товара Табурет В-945, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Табурет В-945

43
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29059
17 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой

26
  • черный
  • красный
  • зеленый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Матрикс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Матрикс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19041
3 690 ₽Оптовая цена

Стул Матрикс, белый

137
  • белый
  • зеленый
  • черный
В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330
Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Фотография товара Стул Пекин Гранд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пекин Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Пекин Гранд

113
Фотография товара Стул Quinn белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn белый

34
  • белый
  • серый
  • бежевый
  • желтый
Фотография товара Стул садовый Эргон, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Эргон, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул садовый Эргон, антрацит

122
Фотография товара Стул Мастерс, кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Мастерс, кирпичный

12
Фотография товара Стул венский Форм, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Форм, бук, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул венский Форм, бук

13
  • Стул венский Форм, бук
  • красный, черный

Товар в корзине

Стул черное кружево
Стул черное кружево
от 2 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Тино, 120, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 120, мокко , произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 120, мокко

48
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, фрост, белый муар

8
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, мрамор белый, чрный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, мрамор белый, чрный муар

11
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip, 100х100, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 09044
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 100х100, черный

26
В наличии 40 шт.В пути 100 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности