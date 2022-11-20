Характеристики товара
Описание
Современное комфортное кресло для отдыха и релакса. Обивка выполнена из велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Внутренняя сторона обивки украшена ромбовидной строчкой. Сочетание мягкого сиденья шириной 61 см и эргономичной спинки с оригинальными подлокотниками, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 63*63*60
Вес брутто: 10,800
Объем: 0,230
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина610 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья610 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес8.8 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки10.80 кг