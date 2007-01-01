Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота390 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вес18,31 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Вес упаковки18.31 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет