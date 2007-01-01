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Настоящее фото товара Стол Geller, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Geller
55 оценок
19 390
Товар в корзине. Перейти
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Стол Geller

Артикул: CH-050-834
55 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота390 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота390 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вес18,31 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки18.31 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Geller - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Geller - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Geller - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Geller - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Geller - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Geller - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Geller - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Geller - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Geller - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Geller - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Geller - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Geller - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Geller - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Geller - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Geller - столешница в цвете Белый Белый
Стол Geller - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Geller - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Geller - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Geller - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Geller - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Geller - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Geller - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Geller - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Geller - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Geller - столешница в цвете БукБук
Стол Geller - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Geller - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Geller - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Geller - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Geller - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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