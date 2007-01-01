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Настоящее фото товара Стул Klint, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Klint
65 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Klint

Артикул: CH-050-556
65 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Ширина - 43; Глубина - 58; Высота - 82; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, белый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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