Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул на металлической стильной ножке. Сиденье выполнено из экокожи, устойчивой к повреждениям. Стул оборудован поворотным механизмом, что делает его более функциональным. Каркас сиденья плавно перетекает в аккуратную спинку - сделаны из высококачественного пластика. Этот стул давно признан популярной моделью среди мебели - его оценили во многих странах мира за его дизайн, надежность конструкции и качественные материалы.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 70*43*52
Вес брутто: 15,000
Объем: 0,210
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Глубина430 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки15 кг