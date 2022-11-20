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Стул Tulip, черный

Артикул: CH-049-521
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул на металлической стильной ножке. Сиденье выполнено из экокожи, устойчивой к повреждениям. Стул оборудован поворотным механизмом, что делает его более функциональным. Каркас сиденья плавно перетекает в аккуратную спинку - сделаны из высококачественного пластика. Этот стул давно признан популярной моделью среди мебели - его оценили во многих странах мира за его дизайн, надежность конструкции и качественные материалы.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 70*43*52
Вес брутто: 15,000
Объем: 0,210

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки15 кг

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