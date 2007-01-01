Характеристики товара
Описание
Стул Tulip черный, ножка металлическая, сиденье и спинка из пластика, сидушка мягкая из экокожи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина500 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки8.5 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет