Стул Меган, велюр серый

13 оценок

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Стул Меган, велюр серый

4.4
5 990 ₽7 990 ₽
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Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки
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Стул Меган, велюр сиреневый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 15,600

Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота825 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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