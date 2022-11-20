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1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 15,600
Объем: 0,170
Скатерть Ричард, круглая
Скатерть Microfibra
Дорожка для стола, журавинка
Скатерть Габардин
Скатерть Лен, зеленый
Скатерть, лен классический
Скатерть синий лен
Стул Меган, велюр темно-серый
Стул Норман, велюр темно-коричневый
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный