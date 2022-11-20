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Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 1Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 2Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 3Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 4Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 5Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех - фото 6

Стул Мила, шенилл ONTARIO aqua sea, светлый орех

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - Шенилл ONTARIO aqua sea
Цвет ножек - Светлый орех

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,3 кг

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