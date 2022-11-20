Характеристики товара
Описание
Материал - Шенилл ONTARIO aqua sea
Цвет ножек - Светлый орех
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес6,3 кг
Материал - Шенилл ONTARIO aqua sea
Цвет ножек - Светлый орех
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый