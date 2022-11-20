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Светильник подвесной KH01113 - фото 1

Светильник подвесной KH01113

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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: E 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр440 мм
  • Материалметалл, дерево

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