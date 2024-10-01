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Светильник подвесной светодиодный V10877-PL Sylv

Артикул: CH-066-872
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Sylv в современном стиле. Модель выполнена с использованием черного, красного и белого цветов, оснащена тройным плафоном, мощность лампы в 6 Вт позволит осветить 5 м². Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1618 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность6 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкрасный, белый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки0.55 кг

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