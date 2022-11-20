Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник Brizzi в стиле лофт. Плафон выполнен из прозрачного стекла с декорированной золотой полоской. В качестве источника освещения подойдут лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Стилизованная оплётка провода дополняет сдержанный образ светильника. Общая высота составляет 120 см, отличный вариант для комнат с высокими потолками. Данная модель станет прекрасным источником света для кухни, обеденной зоны, холла.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20,5*20,5*21
Вес брутто: 0,8
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветзолотой