Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник серии Luma в сдержанном дизайне. Модель выполнена в черном цвете, мощность лампы в 7 Вт позволяет осветить 5 м². Светильники легко сочетать между собой, что поможет создать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1571 мм
- Материалметалл
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки0.65 кг