Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник с пультом управления. Рама круглой формы из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Светодиодная лента находится внутри плафонов с рисунком, рассеивающий свет. Сочетание формы и узоров в стиле Арт-деко отлично дополнит любое интерьерное решение. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Данная модель подойдёт для освещения кухни, гостиной и комнаты отдыха. При монтаже светильника можно отрегулировать высоту с помощью подвесных тросов.
- Площадь освещения 12 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 138 Вт.
- Общая мощность светильника 138 Вт.
- Световой поток 5800 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 56*56*9
Вес брутто:
Объем: 0,282
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр520 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветчерный